Серж Саргсян подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РА
17 марта президент Серж Саргсян подписал принятый Национальным собранием ряд законов о внесении изменений и дополнений в действующие законы.
Изменения касаются Уголовного, Гражданского и Налогового кодексов, законов о полиции, авиации, таможенной службе, об отмывании денег и финансировании терроризма, о службе в вооруженных силах страны, уголовно-исправительной системе и др., сообщили «Арменпресс» в службе информации администрации президента.
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