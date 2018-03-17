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Серж Саргсян подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РА


17 марта президент Серж Саргсян подписал принятый Национальным собранием ряд законов о внесении изменений и дополнений в действующие законы.

Изменения касаются Уголовного, Гражданского и Налогового кодексов,  законов о полиции, авиации, таможенной службе, об отмывании денег и финансировании терроризма, о службе в вооруженных силах страны, уголовно-исправительной системе  и др., сообщили  «Арменпресс» в службе информации администрации президента.




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