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Президент Азербайджана пробует самоутвердиться с помощью написанных по его же заказу хвалебных писем


На официальном сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева president.az 16 марта сделаны ряд изменений в оформлении. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанское агентство  azadliq.info.

В частности, сайт предоставляет возможность написать письмо президенту.

Опубликованы адресованные ему  хвалебные письма, которые стали размещать с 7 марта.

Как полагает оппозиционное агентство azadliq.info, большая часть писем заказные, и написаны его же  сотрудниками. Содержание их часто повторяется, и достаточно прочитать одно, чтобы иметь представление о содержании  всех писем.

Ильхам Алиев выставил свою кандидатуру на предстоящих 11 марта внеочередных президентских выборах и активно включился в привлечение избирателей на свою сторону, не стесняясь использовать административный ресурс и государственные деньги: повышая зарплаты и пенсии, к чему госбюджет не готов.




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