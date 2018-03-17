Президент Азербайджана пробует самоутвердиться с помощью написанных по его же заказу хвалебных писем

На официальном сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева president.az 16 марта сделаны ряд изменений в оформлении. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанское агентство azadliq.info.

В частности, сайт предоставляет возможность написать письмо президенту.

Опубликованы адресованные ему хвалебные письма, которые стали размещать с 7 марта.

Как полагает оппозиционное агентство azadliq.info, большая часть писем заказные, и написаны его же сотрудниками. Содержание их часто повторяется, и достаточно прочитать одно, чтобы иметь представление о содержании всех писем.

Ильхам Алиев выставил свою кандидатуру на предстоящих 11 марта внеочередных президентских выборах и активно включился в привлечение избирателей на свою сторону, не стесняясь использовать административный ресурс и государственные деньги: повышая зарплаты и пенсии, к чему госбюджет не готов.