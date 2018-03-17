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В России хотят создать "моральный кодекс" для депутатов  


Публичное поведение депутатов и членов их семей могут регламентировать, сообщает RT. С таким предложением председателю Госдумы Вячеславу Володину планирует обратиться депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, предполагается, что "моральный кодекс" будет носить рекомендательный характер. В документе депутатам и их близким родственникам посоветуют отказаться от перелетов бизнес-классом, демонстрации роскоши в соцсетях и своей "близости к власти", а также необоснованного использования служебного положения.

 документа, ознакомиться с которым будут обязаны все парламентарии.

Зампред думской комиссии по вопросам депутатской этики Николай Иванов отметил, что максимальное наказание за некорректное поведение — лишение права выступать на пленарных заседаниях. Он согласен с тем, что инициатива имеет право на существование, однако предложение распространить действие кодекса на членов семей парламентариев собеседник телеканала посчитал излишним.




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