Публичное поведение депутатов и членов их семей могут регламентировать, сообщает RT. С таким предложением председателю Госдумы Вячеславу Володину планирует обратиться депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, предполагается, что "моральный кодекс" будет носить рекомендательный характер. В документе депутатам и их близким родственникам посоветуют отказаться от перелетов бизнес-классом, демонстрации роскоши в соцсетях и своей "близости к власти", а также необоснованного использования служебного положения.

документа, ознакомиться с которым будут обязаны все парламентарии.

Зампред думской комиссии по вопросам депутатской этики Николай Иванов отметил, что максимальное наказание за некорректное поведение — лишение права выступать на пленарных заседаниях. Он согласен с тем, что инициатива имеет право на существование, однако предложение распространить действие кодекса на членов семей парламентариев собеседник телеканала посчитал излишним.