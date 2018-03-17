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Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле


Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, жертвами которого стали два человека, сообщает телеканал .

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Наджиба Данеша сообщил, что взрыв произошел в субботу в столичном районе Диспичари. В результате два мирных жителя погибли и еще трое пострадали.

Целью террористов-смертников был автомобиль частной охранной компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.




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