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В Лос-Анджелесе убиты двое армян


В Лос-Анджелесе 17 марта в перестрелке в районе Велли Глен убиты двое армян – 47-летний А. Папазян (житель Ван Найса) и 57-летний В. Месропян (житель Аркадии), сообщает  «Арменпресс» со ссылкой на  Daily News.

Не исключается криминальная подоплека убийств. В. Месропян скончался на месте, а А. Папазян – в больнице.

Подробностей не сообщается.




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