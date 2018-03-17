В Лос-Анджелесе убиты двое армян

В Лос-Анджелесе 17 марта в перестрелке в районе Велли Глен убиты двое армян – 47-летний А. Папазян (житель Ван Найса) и 57-летний В. Месропян (житель Аркадии), сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Daily News.

Не исключается криминальная подоплека убийств. В. Месропян скончался на месте, а А. Папазян – в больнице.

Подробностей не сообщается.