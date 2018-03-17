Старт армянских шахматистов в личном первенстве Европы

В грузинском городе Батуми начался турнир личного первенства Европы среди мужчин.

Как передает «Арменпресс», Армению на турнире представляют члены сборной Г. Саргсян, Г. Мелкумян, гроссмейстеры А. Минасян, С. Мовсесян, Р. Ованнисян, А. Пашикян, М. Петросян, С. Тер-Саакян, А. Микаелян и В. Багдасарян. В турнире будет играть также лидер женской сборной Армении гроссмейстер Элина Даниелян.

Главный турнир континента имеет представительный состав: среди 318 участников 138 гроссмейстеров. Первый классифицированный шахматист турнира – россиянин Д. Яковлев. Среди участников В. Иванчук, Д. Навара, Р. Войташек, Ф. Валехо, М. Матлаков, Р. Пономарев, И. Чепаринов, Э. Инаркиев.