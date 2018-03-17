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Mинистр здравоохранения Армении Л. Алтунян находится с рабочим визитом в Арцахе


Mинистр  здравоохранения  Армении Л. Алтунян находится в Арцахе с рабочим визитом. В конце прошлого года представителям здравоохранения  Арцаха были показаны программы и реформы, осуществляемые в РА с тем, чтобы их реализовать и в Арцахе.

Как сообщили  «Арменпресс» в Минздраве РА, в ходе визита будет обсуждаться процесс их выполнения.

Министр Л. Алтунян 17 марта проведет в Степанакерте встречи с министром здравоохранения Арцаха Карине Атаян,  врачами страны. Будет обсуждаться процесс реализации реформ в привязке к местным условиям, Л. Алтунян расскажет о своем видении реформирования первичного звена сохранения здоровья, критериях оценки работы врачей, системе поощрительных бонусов и механизме увеличения на ее основе заработной платы.




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