Mинистр здравоохранения Армении Л. Алтунян находится с рабочим визитом в Арцахе

Mинистр здравоохранения Армении Л. Алтунян находится в Арцахе с рабочим визитом. В конце прошлого года представителям здравоохранения Арцаха были показаны программы и реформы, осуществляемые в РА с тем, чтобы их реализовать и в Арцахе.

Как сообщили «Арменпресс» в Минздраве РА, в ходе визита будет обсуждаться процесс их выполнения.

Министр Л. Алтунян 17 марта проведет в Степанакерте встречи с министром здравоохранения Арцаха Карине Атаян, врачами страны. Будет обсуждаться процесс реализации реформ в привязке к местным условиям, Л. Алтунян расскажет о своем видении реформирования первичного звена сохранения здоровья, критериях оценки работы врачей, системе поощрительных бонусов и механизме увеличения на ее основе заработной платы.