Европейские индексы выросли - 16-03-18

МОСКВА, 17 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.36% и составил 12389.58 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.29% и составил 5282.75 пункта, британский FTSE вырос на 0.34% и составил 7164.14 пункта, российский MICEX вырос на 0.97% и составил 2294.60 пункта, а RTSI вырос на 0.22% и составил 1251.48 пункта.