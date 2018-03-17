Бако Саакян высоко оценил роль Армянской Ассамблеи Америки в деле поддержки Арцаха
09:26, 17 Март, 2018
16 марта в Вашингтоне Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с руководством Армянской Ассамблеи Америки во главе с исполнительным директором Брайаном Ардуни.
Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу аппарата Президента Арцаха, были обсуждены вопросы, касающиеся связей между Арцахом и Диаспорой, осуществления ряда программ в информационной и политической сферах на различных американских и международных площадках.
Президент Саакян высоко оценил роль Армянской Ассамблеи Америки в деле содействия Арцаху и решения разных общенациональных задач, выразив всем сотрудникам структуры признательность за патриотическую и профессиональную работу.