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Бако Саакян высоко оценил роль Армянской Ассамблеи Америки в деле поддержки Арцаха


16 марта в Вашингтоне Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с руководством Армянской Ассамблеи Америки во главе с исполнительным директором Брайаном Ардуни.
Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу аппарата Президента Арцаха, были обсуждены вопросы, касающиеся связей между Арцахом и Диаспорой, осуществления ряда программ в информационной и политической сферах на различных американских и международных площадках.
Президент Саакян высоко оценил роль Армянской Ассамблеи Америки в деле содействия Арцаху и решения разных общенациональных задач, выразив всем сотрудникам структуры признательность за патриотическую и профессиональную работу.


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