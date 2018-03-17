Акоп Багратуни: в Ливане много предпринимателей, желающих инвестировать в экономику Армении

В последнее время наблюдается заметная активизация армяно-ливанских отношений. В феврале Ереван посетил президент Ливана М. Аун, на днях в Ливане побывал премьер Армении К. Карапетян. Армянин-депутат ливанского парламента Акоп Багратуни считает это неслучайным явлением. В беседе с «Арменпресс» он отметил, что дружба народов двух стран идет из глубины веков и сейчас получила новый стимул развития.

Говоря о визите К. Карапетяна в Ливан, он отметил, что визит был очень важен для активизации экономических отношений двух стран.

«Активизацией отношений подтверждаются исторические связи. Сейчас основной упор делается на экономику, в частности, на туризм и ИТ-сферу», - сказал депутат. Он отметил также возросший интерес ливанских предпринимателей к Армении и взаимовыгодное сотрудничество. В этом плане важна договоренность о создании Армяно-ливанского инвестиционного фонда. В преддверии парламентских выборов в Ливане вряд ли стоит ожидать практических шагов, но для них создана хорошая почва. Нужна тщательная кропотливая работа с инвесторами, нужна массированная пропаганда сотрудничества. Потенциальных инвесторов в Армению в Ливане много, но Ливан вместе с тем ждет и обратных инвестиций в свою экономику.

Депутат считает, что в этот процесс должна быть активно вовлечена армянская диаспора страны.

Президент Ливана Мишель Аун 21 февраля посетил Армению с официальным визитом. М. Аун встретился с президентом С. Саргсяном, спикером парламента А. Баблояном, премьером К. Карапетяном. Обсуждались вопросы экономического и политического сотрудничества.

Делегация во главе с премьером К. Карапетяном 12 марта побывала в Ливане с двухдневным официальным визитом. Состоялись встречи с президентом М. Ауном, премьером Р. Харири, спикером парламента Н. Берри. К. Карапетян встретился также с представителями деловых кругов и армянской диаспоры.