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Подписана программа армяно-французского двустороннего сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год


Начальник управления оборонной политики министерства обороны Армении Левон Айвазян и военный атташе посольства Франции в Армении (резиденция в Тбилиси), полковник Оливье Мадьон подписали программу армяно-французского двустороннего сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, программа сотрудничества включает в себя около 10 мероприятий: военное образование, переподготовка, обучение французскому языку, а также обмен опытом в военной медицине, кибербезопасности, технике и других областях.

В ходе встречи было достигнуто соглашение о продолжении усилий по углублению сотрудничества в сфере поддержания мира.




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