Премьера клипа песни Армении на конкурсе «Евровидение-2018» состоится 21 марта

На официальном канале Евровидения появился тизер видеоклипа представителя Армении на конкурсе «Евровидение 2018» Севака Ханагяна «Qami».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Общественного телевидения Армении, премьера клипа состоится 21 марта на канале «Евровидения» в YouTube.