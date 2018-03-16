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Премьера клипа песни Армении на конкурсе «Евровидение-2018» состоится 21 марта


На официальном канале Евровидения появился тизер видеоклипа представителя  Армении на конкурсе «Евровидение 2018» Севака Ханагяна «Qami».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Общественного телевидения Армении,  премьера клипа состоится 21 марта на канале «Евровидения» в YouTube.




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