Время в Ереване: 11:07:36,   16 Март

Работы по покраске  предназначенного для полетов в аэропорту города Капана самолета уже подходят к концу


Работы по покраске чешского самолета L-410, предназначенного для полетов в аэропорту города Капана Сюникской области, уже подходят к концу. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщается на странице Капанского аэропорта в Facebook.

Самолет был куплен Зангезурским медно-молибденовым комбинатом за 5,5 млн евро и будет совершать регулярные рейсами Ереван-Капан-Ереван.

Строительство аэропорта планируется завершить в июне-июле текущего года.

Реконструкция аэропорта Капана началась в первой половине 2017 года. Общий бюджет проекта составил 2 миллиона долларов. Чешский самолет L-410 имеет 19 мест. Губернатор Сюникской области Ваге Акопян сообщил, что субсидированные билеты будут доступны для студентов и людей с проблемами со здоровьем, а цены на билеты еще не определены.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации