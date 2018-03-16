Работы по покраске  предназначенного для полетов в аэропорту города Капана самолета уже подходят к концу

Работы по покраске чешского самолета L-410, предназначенного для полетов в аэропорту города Капана Сюникской области, уже подходят к концу. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщается на странице Капанского аэропорта в Facebook.

Самолет был куплен Зангезурским медно-молибденовым комбинатом за 5,5 млн евро и будет совершать регулярные рейсами Ереван-Капан-Ереван.

Строительство аэропорта планируется завершить в июне-июле текущего года.

Реконструкция аэропорта Капана началась в первой половине 2017 года. Общий бюджет проекта составил 2 миллиона долларов. Чешский самолет L-410 имеет 19 мест. Губернатор Сюникской области Ваге Акопян сообщил, что субсидированные билеты будут доступны для студентов и людей с проблемами со здоровьем, а цены на билеты еще не определены.