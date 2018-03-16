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Вице-спикер НС Армении встретился с председателем Законодательного собрания Санкт- Петербурга


Находящийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов встретился 16 марта с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, стороны подчеркнули стратегический характер армяно-российских отношений и выразили готовность развивать их.

Было затронуто участие наблюдательной миссии ПА ОДКБ в президентских выборах в России и важность демократических выборов.

По словам Эдуарда Шармазанова, важно, чтобы избирательные процессы во всех государствах-членах ОДКБ носили исключительно демократический характер.

Во встрече приняли участие депутаты Гагик Меликян, Тачат Вардапетян и Постоянный представитель Национального Собрания Армении в МПС СНГ Айк Чилингарян.




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