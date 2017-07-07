Предстоящие на 17 марта мероприятия
17:48, Март 16, 2018
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- 21:30 Предстоящие на 17 марта мероприятия
- 21:20 Подписана программа армяно-французского двустороннего сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год
- 20:08 Премьера клипа песни Армении на конкурсе «Евровидение-2018» состоится 21 марта
- 19:41 Работы по покраске предназначенного для полетов в аэропорту города Капана самолета уже подходят к концу
- 19:33 Президент Серж Саргсян встретился с первым составом Высшего судебного совета
- 19:27 Шарль Азнавур получил награду «Кристиан» чешского кинофестиваля
- 19:22 Вице-спикер НС Армении встретился с председателем Законодательного собрания Санкт- Петербурга
- 19:01 Католикоса Всех армян Гарегина II в Киеве наградили Орденом Союза армян Украины им. Григора Лусаворича
- 18:24 Игривый слон посидел на коленях туристки
- 18:14 Ты не мой враг. Я не твой враг: ответ детей Арцаха азербайджанским сверстникам
- 18:13 В Палестине призвали отказаться от признания Израиля
- 18:07 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-03-18
- 18:05 Азиатские индексы - 16-03-18
- 18:00 Шестой тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 17:48 Предстоящие на 17 марта мероприятия
- 17:46 Apple остановила производство iPhone
- 17:38 Клинтон попала в больницу с переломом запястья, сообщили СМИ
- 17:27 В Узбекистане готовят закон о количестве гостей на свадьбах и похоронах
- 17:11 Ким Кардашьян посвятила своим волосам завещание
- 16:55 Стипендиаты фонда «Луйс» хотят создать армянский McKinsey или BCG
- 16:53 Древняя базилика обрушилась в Неаполе
- 16:16 Роженица сама достала ребенка из утробы после кесарева сечения
- 16:10 Апелляционный суд в Греции отказал Турции в выдаче восьми военнослужащих
- 15:48 Посол Армении встретился с председателем парламента Грузии
- 15:46 В Мецаморе будут обсуждены работы по продлению срока службы второго энергоблока
- 15:41 Сломавшаяся в Грузии канатная дорога заставила туристов прыгать вниз
- 15:28 Число погибших при обрушении моста в Майами возросло до шести
- 15:21 Арестована совершавшая по восемь ограблений в день банда
- 15:08 Ученые: глобальное потепление "утопит" дома свыше 5 миллионов людей
- 14:52 Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Албании
- 14:50 Гражданам Грузии пригрозили отменой безвизового режима с Евросоюзом
- 14:31 В Ереване будет благоустроен парк, посвященный 2750-летию основания столицы
- 14:25 Случаи получения пенсий по фальшивым стажам будут исключены: министр соцобеспечения
- 14:19 Как выглядит коктейль со съедобными бриллиантами
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