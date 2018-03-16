Шестой тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На Турнире претендентов в Берлине начались партии шестого тура.

Как передает Арменпресс, армянский шахматист и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян играет с Уэсли Со.

Другие пары: Каруана – Грищук, Лижэнь – Карякин, Крамник– Мамедъяров.

В пятом туре все партии завершились вничью. До начала 6-го тура лидером турнира с 3,5 очками является Каруана. Второе место разделяют с 3 очками Крамник и Мамедъяров. Аронян, Грищук и Лижэнь имеют в своем активе по 2,5 очка, а Со и Карякин – по 1,5 очку.

Состязания проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.