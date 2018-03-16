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Ким Кардашьян посвятила своим волосам завещание


Американская телезвезда Ким Кардашьян объявила, что подготовила завещание, в котором попросила ежедневно делать ей макияж и прическу, если она когда-нибудь сойдет с ума или лишится дара речи. Как передает Арменпресс, об этом она рассказала в видеоклипе для издания Elle.

37-летняя звезда американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» заявила, что хочет выглядеть безупречно, что бы с ней ни случилось. «В завещании я сделала специальный раздел о том, что, если вдруг однажды я потеряю рассудок или способность общаться, мне определенно будут нужны мои волосы, мои ногти и мой макияж», — поделилась знаменитость в ролике.

 

 




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