Стипендиаты фонда «Луйс» хотят создать армянский McKinsey или BCG

Студенты-юристы Фонда «Луис», которые инициировали конференцию «Irava-Tech», направленную на развитие технологической сферы в Армении, планируют создать консалтинговую компанию, которая будет стремиться стать армянским McKinsey или BCG. Соучредитель Irava-Tech, студент юридического факультета Гарвардского университета Эдуард Григорян рассказал Арменпресс об этих планах.

- С какими проблемами могут столкнуться новые армянские технологические компании в области защиты интеллектуальной собственности?

- Правительство Армении прилагает большие усилия для продвижения сферы ИТ. Это возможность, которую имеет страна: талантливое молодое поколение в условиях ограниченных природных ресурсов. Правительство осуществляет большую работу с частным сектором, но на данном этапе проблема заключается в необходимости создания сильной правовой и финансовой среды, то есть экосистемы, которая будет способствовать постоянному развитию стартапов.

Инвестиции в эту область в основном поступают из США и Европы, причем 90% венчурного капитала из-за рубежа приходится на эти два рынка. Но для привлечения нового инвестора у нас должна быть сильная правовая система, и «Irava-Tech» зиждется на идее создания сети специалистов, которые смогут помочь этим структурам улучшится, чтобы иностранные инвесторы пришли в Армению и помогали развитым талантливым армянским компаниям. С другой стороны, наша цель - стать мостом между Арменией и западными странами, чтобы армянские компании вышли на международные рынки.

- Можете подробнее рассказать об этих проблемах?

- Мы говорим о двух основных проблемах. Первый имеет юридический характер, как, например, основной процесс защиты интеллектуальной собственности. Люди вкладывают много времени и большие усилия, разрабатывая новые технологии, которые очень сложно защитить в правовой системе Армении. Армения приняла Закон об защите интеллектуальной собственности, но он не был полностью реализован, и регистрация международно признанного патента в Армении является сложным процессом. Довольно часто армянские изобретатели должны защищать свое право на интеллектуальную собственность в США. Мы пытаемся помочь армянским ученым в защите в Армении, и это также принесет пользу правительству Армении.

Вторая проблема - финансирование инноваций. Армения - небольшая страна, чтобы продвигать отличные идеи, требующие финансирования. Таким образом, мы должны быть уверены, что люди могут найти помощь своим идеям.

- Иными словами, Вы считаете, что Закон об защите интеллектуальной собственности должен быть улучшен?

-Да, считаю. Правовое поле, как и остальные области, развивается, оно не статично, когда приходят новые технологии, они бросают серьезный вызов правовой системе. 100 лет назад у нас были лошади, теперь у нас их нет, у нас есть высокие технологии, искусственный интеллект, но законы у нас старые, а иногда и не практические.

Что касается интеллектуальной собственности, законодателям действительно сложно понять технологии и создать правовую систему, которая защитит интеллектуальную собственность, поскольку даже технологии не полностью понимают, что они создали.

- Какие шаги со стороны государства должны быть сделаны по решению этих проблем?

- Государство пытается предпринять шаги по защите интеллектуальной собственности, подписало ряд соглашений, но создание этой системы - долгий процесс, вы не можете подписывать документ в одну ночь и быть уверенным, что все будет автоматически работать хорошо. Для юристов, судей необходимо долгое время для обучения применению новых правил и способов ведения бизнеса.

- Как Вы можете помочь армянским стартапам защитить свои новые идеи?

- Наша цель - создать сеть ведущих мировых специалистов, которые будут доступны в интернете. Начиная с этого года, все наши материалы будут доступны в интернете, и на сайте «Luys Foundation» можно найти ответ на вопрос о том, как защитить интеллектуальную собственность. Будет краткое описание того, что вам нужно сделать в первую очередь, каковы процедуры, мы также предоставим контактную информацию того или иного человека и организаций, которые могут быть полезны.

В прошлом году, когда мы начали реализовывать эту идею, мы представляли работы в трех этапах. На первом этапе в прошлом году мы собрались и вдохновили местных юристов и предпринимателей на эти вопросы. Мы пытаемся реализовать второй этап в этом году, сетевой компонент, когда люди из всего мира могут присоединиться к нашей сети и защитить права и интересы. Согласно третьему этапу, мы хотим создать в Армении компанию, где люди могут получить консультации по юридическим, финансовым и бизнес вопросам. Мы хотим создать армянский McKinsy или BCG.

- Когда планируете реализовать это?

- Я знаю, что все хотят увидеть реализацию как можно скорее, поскольку это довольно вдохновляющая идея. Это долгосрочный проект, я думаю, для его реализации потребуется два-три года. Поскольку физическое присутствие специалистов в офисе обеспечить достаточно сложно, нужны финансовые ресурсы, но я надеюсь на то, что мы сможем создать сеть и иметь это офис в Армении в ближайшие два-три года.