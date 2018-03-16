Министерство внедрит в Арцахе опыт Армении в сфере ИТ

Заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении А. Егоян встретилась в Арцахе с министром экономики и производственных инфраструктур Л. Григоряном.

При встрече присутствовал директор Фонда инкубатор предприятий (EIF) Б. Енгибарян.

Приветствуя коллег, министр поблагодарил за постоянное содействие и представил достижения Арцаха в сфере ИТ.

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации министерства, А. Егоян отметила, что министерство выступает с инициативой развития и усиления сферы Ит в Арцахе, предложив использовать опыт Армении.

Директор Фонда инкубатор предприятий (EIF) Б. Енгибарян подчеркнул, что 2-3 года назад в Арцахе немногие верили, что информационные технологии станут реальностью, но сегодня мы видим, что первые шаги очень удачные.

В ходе визита предусмотрено посещение заместителем министра Центра ИТ Арцаха, где пройдет встреча со специалистами.