В Мецаморе будут обсуждены работы по продлению срока службы второго энергоблока

В Министерстве энергетических инфраструктур и природных запасов состоялось совещание, посвященное продлению срока службы второго энергоблока, которое вел министр энергетических инфраструктур и природных запасов Ашот Манукян. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе министерства.

В совещании приняли участие главный советник премьер-министра Гагик Мартиросян, председатель госкомитета по урегулированию ядерной безопасности Ашот Мартиросян и руководство и инженерный состав Армянской атомной станции.

Были обсуждены работы, направленные на повышение уровня безопасности действующего энергоблока ААЭС, реализация мер по продлению срока его эксплуатации.

28 марта в Мецаморе пройдет 6-е заседание армяно-российской совместной координационной комиссии по программе продления эксплуатации второго энергоблока ААЭС. Будут обсуждены работы, предусмотренные программой продления, а также ход подготовительных мероприятий стартующих 14 апреля 2018 года плановых ремонтных работ.