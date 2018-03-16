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В Мецаморе будут обсуждены работы по продлению срока службы второго энергоблока


В Министерстве энергетических инфраструктур и природных запасов состоялось совещание, посвященное продлению срока службы второго энергоблока, которое вел министр энергетических инфраструктур и природных запасов Ашот Манукян. Об этом  «Арменпресс» сообщили в пресс-службе министерства.

В совещании приняли участие главный советник премьер-министра Гагик Мартиросян, председатель госкомитета по урегулированию ядерной безопасности Ашот Мартиросян и руководство и инженерный состав Армянской атомной станции.

Были обсуждены работы, направленные на повышение уровня безопасности действующего энергоблока ААЭС, реализация мер по продлению срока его эксплуатации.

28 марта в Мецаморе пройдет 6-е заседание армяно-российской совместной координационной комиссии по программе продления эксплуатации второго энергоблока ААЭС. Будут обсуждены работы, предусмотренные программой продления, а также ход подготовительных мероприятий стартующих 14 апреля 2018 года плановых ремонтных работ.


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