Сломавшаяся в Грузии канатная дорога заставила туристов прыгать вниз
На грузинском горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
По предварительным данным, на объекте отключилась электроэнергия, в результате чего кресла начали скатываться и врезаться друг в друга. Из-за этого туристы были вынуждены спрыгивать с высоты на снег.
Министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко сообщил журналистам о восьми пострадавших, передает «Интерфакс». Им оказали медицинскую помощь. «Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов с Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси», — добавил чиновник.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.