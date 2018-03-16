Свыше пяти миллионов жителей Земли потеряют кров над головой к 2100 году из-за роста уровня моря даже в том случае, если Парижские соглашения будут исполнены и планета станет горячее всего на 1,5-2 градуса Цельсия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, заявляют климатологи в статье, опубликованной в журнале Environmental Research Letters.

"Мы привыкли считать, что Парижское соглашение спасет нас от всех проблем, связанных с глобальным потеплением. Нам удалось показать, что даже полное исполнение всех обязательств приведет к тому, что жителям многих прибрежных регионов Земли придется сражаться с ростом уровня моря и учащением потопов", — заявил Дэвид Расмуссен, климатолог из Принстонского университета (США).

Уровень мирового океана зависит от средней температуры воздуха, площади ледового покрова, объема стока рек и других климатических параметров. На все эти параметры влияет изменение климата, в связи с чем климатологи и океанологи наблюдают за колебаниями в уровне моря. Так, за последнее столетие мировой океан "вырос" на 17 сантиметров. Дальнейшее повышение уровня океана может стать причиной затопления прибрежных районов в Европе и в других частях света и может ускорить изменение климата.