Гражданам Грузии пригрозили отменой безвизового режима с Евросоюзом

Посол Франции в Грузии Паскаль Менье предупредил грузинских граждан о возможной приостановке Евросоюзом безвизового режима в случае продолжения тенденции роста соискателей убежища. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал Imedi.

Страны Евросоюза в последнее время все чаще выражают недовольство растущим количеством соискателей убежища из Грузии. Свою обеспокоенность уже выразили Германия, Франция, Швеция и Исландия.

"Выросло количество граждан Грузии, просящих убежище во Франции. Также они часто нарушают сроки пребывания во Франции. Хочу призвать граждан Грузии не верить тем, кто предлагает им нелегальное проживание во Франции и Германии в течение двух лет и после этого получение убежища. Такого не будет, так как Грузия — безопасная страна", — сказал Менье.

По словам французского посла, подобные действия чреваты последствиями для всей Грузии.

"Не исключено, что из-за таких действий на Грузию будут наложены санкции и будет задействован механизм приостановления безвизового режима", — отметил Менье.

В январе убежище в странах ЕС было предоставлено только 13 гражданам Грузии, а почти 1,3 тысячи человек получили отказ. По последним данным, на рассмотрении находятся заявки от более чем 5,4 тысячи грузинских граждан.

Евросоюз предоставил Грузии безвизовый режим в марте 2017 года. За это время безвизом воспользовались 220 тысяч граждан страны.