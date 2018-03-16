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В Ереване будет благоустроен парк, посвященный 2750-летию основания столицы


Мэр Еревана Тарон Маргарян с рабочим визитом побывал в парке, посвященном 2750-летию основания столицы, который в скором времени будет отремонтирован и благоустроен.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, Тарон Маргарян на месте дал ряд распоряжений ответственным лицам, подчеркнув, что в преддверии 2800-летия основания столицы данная зона отдыха должна стать более удобной и презентабельной как для ереванцев, так и для гостей столицы.
В этом контексте было поручено отремонтировать и обновить внешний вид фонтанов, заменить поврежденную тротуарную плитку и обеспечить должный уход за зелеными участками.
Стоит отметить, что уже начались работы по капитальному ремонту в парке, находящемся между улицами Италии и Бейрута, который будет посвящен 2800-летию основания Еревана. Таким образом, в преддверии юбилея, эти два столичных парка уже в новом облике пополнят ряды благоустроенных и удобных зон отдыха Еревана.


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