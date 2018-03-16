Случаи получения пенсий по фальшивым стажам будут исключены: министр соцобеспечения

Государственная служба по социальному обеспечению осуществляет последовательные шаги по исключению случаев получения пенсии по фальшивому рабочему стажу. Как сообщил начальник Государственной службы по социальному обеспечению Армении Ованес Саакян во время пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс», за последние 6 месяцев были проведены исследования у 26 работодателей.

“В итоге, по 690 делам снижены трудовые стажи на общую сумму 54 млн драмов. Речь идет о необоснованных документами стажах, по которым назначались пенсии”, - сказал Саакян.

Он подчеркнул, что они должны добиться того, чтобы действительно работавшие граждане получали свои пенсии, а те, кто сфальсифицировал – не получали больше, чем им полагается.