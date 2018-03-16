Как выглядит коктейль со съедобными бриллиантами
Коктейль, посыпанный золотой крошкой и украшенный съедобными бриллиантами стоимостью в 100 фунтов стерлингов готовят в одном из баров в Лондоне, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Бар расположен в Челси и называется The Bletchley bar, его интерьеры вдохновлены временами Второй Мировой войны. Роскошный напиток под названием “Король Георг VI” делается в течение получаса на основе джина с тремя видами ликеров. После охлаждения коктейль покрывается пеной маскарпоне, золотым шоколадом, съедобными бриллиантами и карамелью.
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