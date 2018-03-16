В Техасе научились печатать на 3D-принтере дешевое жилье

На задворках домов для богатых в Техасе приютилась постройка, которая может дать надежду на собственное жилье и куда менее обеспеченным людям, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Каждую ночь в общей сложности более миллиарда человек по всему миру проводит без надежной крыши над головой.

Однако пара компаний, работающих над решением этой проблемы, рассчитывают, что их модель 3D-печати одноэтажных домов может дать таким людям не просто достойный ночлег, но и в целом прекрасное место для жизни.

Я прогулялся по такому дому, представленному на Юго-западном фестивале технологий в Остине, штат Техас. Это экспериментальное здание, выстроенное специально для демонстрации инновационной концепции доступного жилья, появилось в результате сотрудничества строительной фирмы Icon и благотворительной организации New Story, которая занимается решением жилищной проблемы в развивающихся странах.

Для трехмерной печати такого дома общей площадью 650 кв. футов (около 60 кв. м) потребовалось бетона примерно на 10 тысяч долларов. На сам процесс "строительства" ушло ровно двое суток.

В будущем компании намерены еще больше снизить стоимость постройки за счет серийного производства - тогда бетон, например, можно будет закупать большими партиями по оптовым ценам, - а также за счет доработки 3D-принтера.

Время постройки тоже планируется уменьшить - в идеале его хотят довести до 12 или хотя бы 24 часов.

В этом году проект отправится в Сальвадор для возведения пробных домов. Если все пройдет успешно, в 2019 году там начнется строительство целого микрорайона из 100 жилых зданий.