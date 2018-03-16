В Кельне при столкновении электричек пострадали более сорока человек

Накануне вечером в Кельне столкнулись две городские электрички, пострадали 43 человека. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет таблоид Bild.

Медицинская помощь понадобилась пятнадцати пострадавшим. По состоянию на утро пятницы, один из них все еще остается в больнице. Ожидается, что число пострадавших может возрасти.

В полиции заявили, что один из машинистов был пьян. Это установили с помощью дыхательного теста на алкоголь, эксперты ждут результатов анализа крови. Ту же информацию сообщили в транспортной службе Кельна (KVB).

"Полиция сообщила, что авария могла произойти из-за того, что машинист подъезжающего поезда находился под воздействием алкоголя. Если это будет подтверждено, мы будем глубоко потрясены, будут проведены внутренние разъяснения. Такого в KVB на нашей памяти не случалось", — написали сотрудники службы в Twitter.

Инцидент вызвал задержки в железнодорожном движении.