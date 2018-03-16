Парламентская ассамблея ОДКБ обязана строго осудить политику Азербайджана: Шармазанов

Вице-спикер Национального собрания Эдуард Щармазанов, находящийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, 16 марта встретился в Таврическом дворце с ответственным секретарем ПА ОДКБ Петром Рябухиным. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе парламента Армении.

Стороны отметили значение укрепления сотрудничества парламентов стран-членов ОДКБ, коснулись вопроса конфликтов, существующих в зоне ответственности ОДКБ. Вице-спикер НС РА подчеркнул важность исключительно мирного урегулирования конфликтов.

“Деструктивные заявления и действия руководства Азербайджана предосудительны. ПА ОБСЕ обязана строго отреагировать на них”, - отметил Шармазанов. По его словам, последние военные учения Азербайджана проводятся с нарушением международных стандартов.

В ходе встречи, стороны пришли согласию в вопросе непозволительности агрессивной риторики.

Во встрече принимали участие депутаты НС Армении Гагик Меликян, Тачат Вардапетян и представитель Национального собрания в МПА СНГ Айк Чилингарян.