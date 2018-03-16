В ближайшие 7 лет число пенсионеров имеет тенденцию к росту

В Армении по данным на 1 марта проживают 446 249 пенсионеров по возрасту и 62 915 получателей пособий. Начальник государственной службы социального обеспечения Министерства труда и социальных вопросов О. Саакян на пресс-конференции в «Арменпресс» заявил, что эта цифра имеет тенденцию к росту в течение ближайших 7 лет.

«Демографические данные говорят о том, что у нас будет ежегодный рост в среднем на 2 500 пенсионеров. В этом году пенсию получать рожденные в 1955 году, их 44 907 человек. Исходя из числа родившихся в 1961 г., мы видим, что это число постепенно достигнет 57 369 человек», - сказал О. Саакян.