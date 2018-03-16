Член парламента Австралии приветствовал визит государственного министра Арцаха

Находящаяся в Австралии делегация, возглавляемая госминистром Республики Арцах Араиком Арутюняном 15 марта посетила парламент Нового Южного Уэльса. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе аппарата госминистра.

Госминистр встретился с членами группы дружбы Армения-Австралия и сопредседателем группы, членом парламента Джонатаном О’Деаном. Арутюнян поблагодарил парламент Нового Южного Уэльса за признание независимости Республики Арцах и уважение к праву на самоопределение. В свою очередь, Джонатан О’Деан приветствовал визит Арутюняна в Австралию и, в частности, в Новый Южный Уэльс, отметив, что это станет стимулом для укрепления двусторонних связей. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества.

Затем госминистр встретился в группой австралийских предпринимателей армянского происхождения. В ходе встречи он представил специфику и успехи программ, осуществленных компанией “Арцах Рутс Инвестмнтс” в новозаселенных районах Арцаха. Он подчеркнул значение этих программ в течение прошедших 9 лет для экономической активности и улучшения качества жизни населения Арцаха.

Полностью материал можно прочитать по адресу.