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В Эстонии открылась выставка исторических карт Армении


Посольство Армении в Эстонии (местопребывание  г. Вильнюс) организовало в Национальной библиотеке Эстонии выставку «Армения на древнейших картах», которая открылась 14 марта. На открытии присутствовали высокопоставленные, государственные, общественные,  и политические деятели Эстонии, дипломаты аккредитованных в этой стране посольств, журналисты и представители армянской общины. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации МИД РА.

Открывая выставку, посол Тигран Мкртчян, в частности, сказал: «Цель выставки – показать многотысячелетнюю историю Армении,  отраженную на иностранных картах. Здесь вы видите как величие, так и трагедию армянской истории». Осуждая попытки принижения армянской истории, посол добавил, что в основе как отрицания Армянского геноцида, так и попыток представить Ереван неармянским городом лежит одна и та же идеология армяноненавистничества, которая впитывается с детсадовской и школьной скамьи. Государство, появившееся на карте мира всего лишь 100 лет назад, уже несколько десятилетий организует  лженаучные нападки наа историю армянского народа, что должно везде  и всегда встречать достойный отпор.

Директор библиотеки Я. Андресоо сказала: «Пользуясь случаем, хочу поздравить со столетием Республики Армении. Это была великолепная идея: отметить юбилей экспозицией исторических карт,  свидетелей пройденного страной многовекового пути и исторических перипетий.  Выставка свидетельствует, что в быстро меняющемся мире основная часть культурного наследия сохранилась».

Представляющий карты Рубен Галичян сказал: «Я сорок лет исследовал исторические карты, хранящиеся в библиотеках и музеях разных стран.  Армения представлена в разные периоды своей истории на 60 картах. Конечно, историю невозможно представить одними лишь картами, но в то же время достаточно беглого взгляда, чтобы составить представление  об истории страны и народа».

Мероприятие завершилось культурной частью, организованной армянской общиной. Выставка продлится до 4 апреля.




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