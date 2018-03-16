Художник нарисовал косичку карандашом на бумаге и заворожил соцсети

Японский художник показал в Twitter, как быстро и правдоподобно рисовать косички из волос. Многие любители порисовать не ожидали, что изображать косы настолько просто. Короткое видео с техникой прорисовки за сутки собрало больше двух миллионов просмотров.

Twitter наводнили сотни восторженных комментариев, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Некоторые называют автора записи богом, другие благодарят художника за короткий и эффективный урок рисования.