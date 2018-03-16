Художник нарисовал косичку карандашом на бумаге и заворожил соцсети
12:33, 16 Март, 2018
Японский художник показал в Twitter, как быстро и правдоподобно рисовать косички из волос. Многие любители порисовать не ожидали, что изображать косы настолько просто. Короткое видео с техникой прорисовки за сутки собрало больше двух миллионов просмотров.
Twitter наводнили сотни восторженных комментариев, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Некоторые называют автора записи богом, другие благодарят художника за короткий и эффективный урок рисования.
三つ編みについて— 坂口( ˙.'˙)銀次郎 (@Hy_dy) 13 марта 2018 г.
①よく見るやつ
②小さい頃描いてた
③今の描き方、他の物にも応用してる
片手撮影だからかなり汚い pic.twitter.com/egT9AbkycF