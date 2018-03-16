37 членов Палаты представителей США призвали выделить Армении и Арцаху 70 млн долларов

36 членов Палаты представителей США присоединились к призыву сопредседателя комиссии по армянским вопросам Конгресса Фрэнку Паллоне к председсателю подкомиссии по вопросам предоставления внешней помощи Халу Роджерсу и члену подкомиссии Ните Лоуэй поддержать предоставление в 2019 году пакета финансовой помощи Арцаху и Армении в размере 70 млн долларов. Об этом «Арменпресс» сообщили в комиссии Ай Дата США.

“Мы желаем в очередной раз выразить благодарность конгрессмену Паллоне, его коллегам по комиссии по армянским вопросам, а также всем тем, кто присоединился к поддержке пакета “мир и процветание” для Арцаха и Армении”, - сказал исполнительный директор комиссии Ай Дата США Арам Гампарян.

Сумма и политические приоритеты, предложенные комиссией по армянским вопросам соответствуют объемам помощи, предложенным комиссией Ай Дата США, которые в феврале были представлены Сенату. Они предполагают 10 млн долларов предоставить Арцаху: 6 млн долларов – для завершения процесса разминирования, а 4 млн долларов – для поддержки предложения Ройс-Энгел об установлении мира.

Армении предлагается выделить 60 млн долларов: 30 млн долларов – как экономическая поддержка, 10 млн – военная помощь и 20 млн – помочь Армении быть надежным местом для прибывающих из Ближнего Востока беженцев.

Комиссия Ай Дата США предложила также прекратить предоставляемую со стороны США военную поддержку Азербайджану и усилить 907-ю резолюцию – “Акт поддержки свободы”, которым ограничивается предоставляемая Азербайджану помощь до тех пор, пока он не прекратил вражеские действия в отношении Армении.