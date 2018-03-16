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Следующие саммиты по Сирии пройдут в Турции и Иране


Следующие саммиты России, Турции и Ирана по Сирии пройдут в Стамбуле и Тегеране. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Астане министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, трансляцию выступления которого вел телеканал A Haber.

"В будущем саммиты стран - гарантов [перемирия] с участием президентом Турции, России и Ирана по сирийскому урегулированию пройдут в Стамбуле и Тегеране", - сказал он.

Саммит России, Турции и Ирана по Сирии за планирован на 4 апреля в Стамбуле.


 




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