Китаянка съела сладкую вату за три секунды

Участница национального китайского телешоу Ан Ки (An Qi) поставила рекорд в конкурсе по скоростному поеданию десерта в шоу «Я победитель». Видео с фрагментом эфира опубликовано на странице телекомпании China Plus News в Facebook. Как пишет Daily Mail, героиня ролика стала в Китае звездой.

На записи видно, что девушка расправляется с лакомством за считаные секунды. В отличие от своего соперника, который откусывает куски ваты, она скатывает ее в руках и пальцами запихивает в рот, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На китайской социальной платформе Weibo ролик собрал более 7 миллионов просмотров. Многих пользователей поразила не скорость поедания ваты, а отсутствие эмоций на лице участницы.