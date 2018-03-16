В Сирии продолжат функционировать четыре зоны деэскалации

Четыре зоны деэскалации продолжат функционировать в Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении министров иностранных дел России, Ирана и Турции, принятом по итогам их переговоров по Сирии в Астане в пятницу.

"Отметили ход реализации Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике от 4 мая 2017 года и подтвердили свою решимость продолжить выполнение его положений применительно ко всем четырем зонам деэскалации. Также отметили, что ни при каких обстоятельствах создание данных зон деэскалации не должно подрывать суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики", - говорится в тексте совместного заявления.

Министры иностранных дел стран - гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции) Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели 16 марта в Астане переговоры, в ходе которых подвели итоги года работы в астанинском формате по сирийскому урегулированию.

Международная встреча высокого уровня в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в середине мая 2018 года. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ, Ирана и Турции по Сирии, принятом по итогам их переговоров в Астане.

"Решили провести следующую международную встречу высокого уровня по Сирии в Астане в середине мая 2018 года", - указано в документе.



