В Стамбуле осуществлены спецоперации против РКК

Полиция Стамбула осуществила спецоперации против Курдской рабоччей партии (PKK). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая haberturk.com.

В ходе осуществленных мероприятий, Управление борьбы с терроризмом полиции Стамбула арестовало 10 членов PKK.

По сообщению турецкой полиции, действия против PKK будут проведены также в других регионах Турции.

15 марта в провинции Измир Турции были арестованы 8 членов PKK.