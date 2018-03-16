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В Стамбуле осуществлены спецоперации против РКК


Полиция Стамбула осуществила спецоперации против Курдской рабоччей партии (PKK). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая haberturk.com.

В ходе осуществленных мероприятий, Управление борьбы с терроризмом полиции Стамбула арестовало 10 членов PKK.

По сообщению турецкой полиции, действия против PKK будут проведены также в других регионах Турции.

15 марта в провинции Измир Турции были арестованы 8 членов PKK.


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