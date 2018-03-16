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СМИ: правительство Японии решило поддержать проекты создания летающих автомобилей


Правительство Японии приняло решение активно поддержать разработку в стране летающих автомобилей с целью разрешения проблемы транспортных пробок и оптимизации грузовых потоков. Как сообщило в пятницу телеканал NHK, министерство экономики, торговли и промышленности страны намерено заняться подготовкой соответствующего законодательства и оказать помощь компаниям, занимающимся такой техникой.

Ведомство рассматривает создание летающих автомобилей как потенциально одну из самых перспективных отраслей развития национальной индустрии. Предполагается, в частности, сформировать при министерстве совет экспертов, который должен заняться координацией работы по разработке таких устройств, обсуждением предлагаемых технологий, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


 

 




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