СМИ: правительство Японии решило поддержать проекты создания летающих автомобилей

Правительство Японии приняло решение активно поддержать разработку в стране летающих автомобилей с целью разрешения проблемы транспортных пробок и оптимизации грузовых потоков. Как сообщило в пятницу телеканал NHK, министерство экономики, торговли и промышленности страны намерено заняться подготовкой соответствующего законодательства и оказать помощь компаниям, занимающимся такой техникой.

Ведомство рассматривает создание летающих автомобилей как потенциально одну из самых перспективных отраслей развития национальной индустрии. Предполагается, в частности, сформировать при министерстве совет экспертов, который должен заняться координацией работы по разработке таких устройств, обсуждением предлагаемых технологий, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



