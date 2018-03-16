Серж Саргсян подписал ряд принятых Национальным собранием законов
Президент Армении Серж Саргсян подписал 16 марта принятые Национальным собранием законы Республики Армения “О запрете ввоза машин с праворульным управлением”, “О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Армения”, “О внесении изменений и дополнений в закон о лицензировании”, “О государственной пошлине”.Об этом «Арменпресс»- сообщили в пресс-службе аппарата президента РА.
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