Серж Саргсян подписал ряд принятых Национальным собранием законов

Президент Армении Серж Саргсян подписал 16 марта принятые Национальным собранием законы Республики Армения “О запрете ввоза машин с праворульным управлением”, “О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Армения”, “О внесении изменений и дополнений в закон о лицензировании”, “О государственной пошлине”.

Об этом «Арменпресс» - сообщили в пресс-службе аппарата президента РА.