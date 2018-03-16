Главный тренер баскетбольного клуба «Урарту» считает свою команду фаворитом полуфинала первенства Армении
11:36, 16 Март, 2018
Главный тренер баскетбольного клуба «Урарту» из Еревана Саргис Степанян считает свою команду фаворитом полуфинала первенства Армении.
«У «Арцаха» пополнение и под кольцом развернется упорная борьба. Но и у нас есть новые игроки. Это А. Алтуни, В. Бидросян. У нас стремительно перемещающийся по площадке А. Абраамян, так что я считаю нашу команду фаворитом полуфинала даже при наличии травм», - сказал он в беседе с «Арменпресс».
Первую встречу полуфинала с «Арцахом» пропустит Н. Захаров.
Игры полуфинала лиги А состоятся 17 марта. Встретятся «Артик»- СКИФ и «Урарту»-«Арцах».