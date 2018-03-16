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Главный тренер баскетбольного клуба «Урарту» считает свою команду фаворитом полуфинала первенства Армении


Главный тренер баскетбольного клуба «Урарту» из Еревана Саргис Степанян считает свою команду фаворитом полуфинала первенства Армении.

«У  «Арцаха» пополнение и под кольцом развернется упорная борьба. Но и у нас есть новые игроки. Это А. Алтуни, В. Бидросян. У нас стремительно перемещающийся по площадке А. Абраамян, так что я считаю нашу команду фаворитом полуфинала даже при наличии травм», - сказал он в беседе с «Арменпресс».

 Первую встречу полуфинала с «Арцахом» пропустит Н. Захаров.

Игры полуфинала лиги А состоятся 17 марта. Встретятся «Артик»- СКИФ и «Урарту»-«Арцах».




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