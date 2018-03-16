Минобороны РФ начало прямую трансляцию работы гуманитарных коридоров в Сирии

Российские военные организовали онлайн-трансляцию с камер видеонаблюдения, которые показывают работу гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода гражданского населения из Восточной Гуты и Алеппо, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Прямая трансляция с пунктов пропуска гуманитарных коридоров в пригороде Дамаска в Восточной Гуте и в городе Алеппо организована на сайте Минобороны России, говорится в сообщении военного ведомства.

Накануне начальник Российского центра по примирению генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что в ходе 17-й по счету гуманитарной паузы в четверг по гуманитарному коридору южнее города Дума выведено почти 11 тысяч жителей.