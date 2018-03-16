Жители Якутска ищут драгоценные слитки, выпавшие из самолета

Жители Якутска на следующий день после инцидента в местном аэропорту, где из самолета при взлете выпали драгоценные слитки, продолжают искать ценный груз. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель управления Гагаринского округа города.

"Сегодня местные жители еще активно продолжают искать груз", — сказал собеседник агентства.

По его словам, не в компетенции властей информировать людей о том, что, по данным компании-владельца груза, все слитки уже собраны.

В соцсетях публикуются видео, на которых видно, как по заснеженным участкам в районе аэропорта бродят люди в поисках драгоценностей, некоторые обследуют территорию на машинах.

Накануне, 15 марта, при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате в Якутск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Маган".