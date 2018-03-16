Министр ИД Армении Э. Налбандян: Армения с чувством высокой ответственности включилась в миротворческую миссию в Ливане

Министр ИД Армении Э. Налбандян 15 марта принял участие в проходящей в Риме авторитетной международной конференции, посвященной содействию Ливану, на которой присутствовали Генеральный секретарь ООН А. Гутерреш, премьер Италии П. Джентильони, премьер Ливана С. Харири, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини, Генеральный секретарь Лиги арабских стран Ахмед Абуль эль-Дейт, высокопоставленные деятели из более чем 40 стран.

Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации МИД. Министр Э. Налбандян выступил с речью, в которой, в частности, сказал:

«Ливан олицетворяет многонациональную, многоконфессиональную и поликультурную структуру, в пределах одного государства отражая картину всего региона. Это вызов, поскольку любое событие, происходящее на Ближнем Востоке, может отозваться в этой стране, но это и возможность продемонстрировать преимущества разнообразия. По этим же причинам ситуация в Ливане может как разбередить раны региона, так и в наше неспокойное время быть примером мирного сожительства и сотрудничества. Все сказанное увеличивает роль Ливана в региональной безопасности и подтверждает императив международной вовлеченности в дело содействия этой стране. Мы надеемся, что в этом плане наша конференция может внести свою долю и этому последуют также соответствующие практические шаги. Стабильность Ливана для Армении не только в заинтересованности в стабильности региона. Веками армянский народ составлял часть ливанской мозаики, сейчас здесь живет наша самая большая диаспора региона – часть нашей духовной и материальной культуры.

Армяне традиционно были активно вовлечены в жизнь страны, в том числе и в политику, представлены в правительстве и в парламенте, делили все трудности, которые выпадали на долю страны и сейчас активно участвуют в ее жизни, в строительстве безопасного будущего. И Республика Армении стоит рядом с Ливаном в этом деле. Армения многократно выражала свою поддержку братскому народу Ливана. Эта поддержка была подтверждена в очередной раз во время визита президента Ливана в нашу страну и официального визита премьера Армении в Ливан, прошедшего несколько дней назад. С ноября 2014г. армянское подразделение из 32 миротворцев под общим итальянским командованием несет службу в составе Временных сил ООН (ВСООНЛ). Армения выполняет эту миссию с чувством высокой ответственности, стреямсь внести свой вклад в дело обеспечения мира в Ливане.

ВСООНЛ не единственная миротворческая миссия, в которой участвует моя страна. Как заметил помощник Генерального секретаря ООН, «содействие Армении важно не только в плане ее вклада, но и в плане истории армянского народа и преодоленных им за это время вызовов». Действительно, история учит нас, что безопасность требует совместных усилий. Армения готова расширить сотрудничество с Ливаном в сфере безопасности и обороны на основе лежащих на столе четких предложений, а также новых обстоятельств. Роль Ливана в регионе не ограничивается его стратегической важностью. Национальное, культурное и конфессиональное разнообразие этой страны представляет особую ценность. А общечеловеческие ценности нуждаются в особой защите».