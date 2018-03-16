Китай начал крупнейшие учения морской пехоты, пишут СМИ

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала крупнейшие в своем роде трансрегиональные учения морской пехоты, в которых задействованы более 10 тысяч военнослужащих. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Global Times.

"более 10 тысяч военнослужащих преодолели две тысячи километров и прибыли на две тренировочные базы в юго-западной провинции Юньнань и в восточной провинции Шаньдун, где начали боевые учения", — пишет издание.

Сообщается, в учениях задействованы различные виды транспорта, в том числе воздушный, морской и железнодорожный. Согласно плану учений, военнослужащие отработают выполнение более 30 задач в условиях субтропической горной местности и джунглей.

Как долго продлятся учения, не уточняется.

AP Photo / Andy Wong, Pool