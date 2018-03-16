В Арцахе в ДТП погиб военнослужащий

В одной из воинских частей, расположенной в северном направлении Армии обороны Арцаха, вследствие дорожно-транспортного происшествия, имевшего место во время учений, 15 марта, около 17.30, погиб военнослужащий АО Эдгар Геворгович Еремян, 1999 г.р. Об этом «Арменпресс»- сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

“Министерство обороны Республики Арцах разделяет боль утраты и выражает свое соболезнование семье, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего”, - говорится в заявлении АО.