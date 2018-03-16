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Исполнитель народных песен Ара Авагян выпустил два видеоклипа


Живущий в Москве народный певец Ара Авагян выпустил сразу два видеоклипа.

На днях в своей страничке в Ютубе певец разместил песню «Яр джан», исполняемую дуэтом со своей студенткой А. Хачатрян. А 15 марта он представил новое исполнение  песни «Девушка из Муша». Произведение прозвучало в рамках «Armenian Electro Music Festival», в клипе представлена запись фестивального исполнение артиста.

 По сообщению «Арменпресс», певец 18 марта в концертном зале «Арам Хачатурян» примет участие в авторском концерте исполнителя народных песен Мурада Мшеци. В будущем певец выедет на гастроли в Европу. В мае запланированы совместные с Мурадом и Кареном Мшеци выступления в Голландии и Бельгии.

Ара Авагян учился в Государственном музыкальном колледже им. Р. Меликяна, Школе ашугов им. Дживани, затем в Консерватории им. Комитаса на отделении вокала. В 2009-2011 гг. выступал в ансамбле народных песни и танца «Сасун»  Государственного инженерного университета Армении, в 2013 г. выступил с сольным концертом в зале «Арам Хачатурян». Выступал с гастролями по Армении и за рубежом, выпустил две пластинки, снял видеоклипы. В РФ основал  студию народной песни «Арар», цель которой – способствовать сохранению в диаспоре армянской культуры, передавая ее следующим поколениям.




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