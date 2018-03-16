Общество водопользователей «Арташат» приступило к капитальному ремонту оросительной сети

Для своевременного начала сельскохозяйственных работ, обеспечения фермеров оросительной водой общество водопользователей «Арташат» приступило к капитальному ремонту внутренних систем. В беседе с корреспондентом «Арменпресс» директор общества А. Казарян сказал, что техника работает беспрерывно в 54 общинах. В Веди забетонированы 1500 м земляного канала, что позволит дополнительно полноценно оросить 100 га. В селе Айгезард забетонировано 230 м стенок земляного канала.

Скоро будут завершены работы по ремонту внутренней сети арташатского региона. Здесь будут заменены 800 м полуразрушенных труб, из-за чего происходила потеря 50% воды. Близки к завершению работы в Баграмяне, Мхчяне, завершена работа в Айгепаре, ремонтируются помпы.

Казарян отметил, что начато заключение договоров с землепользователями. «Хоть зима и была малоснежной, мы используем все возможные способы, чтобы фермеры не испытывали недостатка в оросительной воде», - добавил он.

Лилит Мачкалян