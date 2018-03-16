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NY Post: супруга Дональда Трампа - младшего подала на развод


Супруга Дональда Трампа - младшего, являющегося сыном нынешнего президента США, подала на развод. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета New York Post.

По ее данным, 40-летняя Ванесса Трамп подала соответствующие документы в суд в нью-йоркском районе Манхэттен. Из бумаг следует, что она рассчитывает развестись как можно быстрее и не собирается вступать в судебные тяжбы по поводу финансового капитала и прав опеки над детьми, пишет издание.

Как отмечает New York Post, пара в последнее время испытывала трудности в браке. Ванесса, в частности, была недовольна тем, что ее 40-летний муж слишком часто бывает в разъездах, рассказали источники издания.

Ванесса вышла замуж за старшего сына нынешнего главы американского государства Дональда Трампа в ноябре 2005 года. У пары пять детей.

 

 

 




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