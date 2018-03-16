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Главы МИД РФ, Ирана и Турции начали в Астане встречу по Сирии


Министры иностранных дел стран - гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции) Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу начали в Астане переговоры, в ходе которых подведут итоги году работы в астанинском формате по сирийскому урегулированию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Главы внешнеполитических ведомств трех стран, как ожидается, обсудят функционирование зон деэскалации в арабской республике, а также политические и гуманитарные вопросы. Главы МИД планируют выработать рекомендации Дамаску и оппозиции по сирийскому урегулированию, а также принять совместное заявление.




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